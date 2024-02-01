01 февраля 2024, 12:45
Ученые Rutgers Health: средства для обработки мебели могут вызывать преждевременные роды
Ученые из клиники Rutgers Health при Университете Рутгерса (США) выяснили, что некоторые бытовые средства и даже предметы могут негативно влиять на течение беременности. Об этом сообщил RidLife.ru.
Опасность представляют фосфороорганические эфиры, которые используют в составах для обработки мебели. Кроме того, данные соединения обнаружили в детских игрушках, электронике и одежде.
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Воздействие химикатов способно спровоцировать преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у малыша, добавил сайт «Дни.ру».
Исследования
Беременность
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