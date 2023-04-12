Общество 12 апреля 2023, 15:52 Ученые Росатома представили образцы системы мягкой посадки космических аппаратов ЧМЗ Росатом

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Специалисты Чепецкого механического завода, который входит в госкорпорацию «Росатом», создали технологию производства корпуса для передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот «Кактус-2В». Она предназначена для мягкой посадки. Сегодня подобная система есть в аппаратах пилотируемых космических кораблей.

Новая система позволит бесконтактно измерить высоту аппарата до поверхности. Затем она даст команду на запуск двигателей для посадки и скорректирует их в зависимости от набранной скорости.

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Детали корпуса имеют сложную конфигурацию. Их создали из материала, который предоставит биологическую защиту при минимальных габаритах изделия. Полученную фасонным литьем заготовку обрабатывают на станках с ЧПУ по программам, разработанным на основе виртуального трехмерного макета изделия. Гендиректор предприятия Сергей Чинейкин отметил, что сегодня завод создает уникальную продукцию, аналогов которой в России нет.

«Мы производим материалы и изделия высокого качества, позволяющие России внедрять новые технологии и помогающие науке решать стратегические задачи по освоению космических рубежей», — добавил он.

Сегодня все российские обитаемые космические аппараты мягко приземляются благодаря фотонной измерительно-управляющей системе малых высот «Кактус». Первый отечественный космический аппарат, на котором Юрий Гагарин спускался 12 апреля 1961 года, ее не имел.