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    21 марта 2021, 14:33

    Ученые развеяли мифы об опасности вакцин от ковида

    Андрей Иванов

    Заразиться коронавирусом после прививки нельзя, так как во всех одобренных вакцинах есть лишь половина гена 2019-nCoV. А все разговоры о бесплодии, которое якобы могут вызвать зарегистрированные препараты, — вбросы. Об этом RT заявили российские ученые.

    Ученые развеяли мифы об опасности вакцин от ковида

    «В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он добавил, что сообщения о том, что вакцина может вызвать бесплодие, — это полная ересь. Скулачев признался, что ему совершенно непонятно, кто эту информацию вбросил и почему ее активно тиражируют.

    Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцины от коронавируса сделали впопыхах, поэтому они опасны для здоровья. По его словам, любая регистрирующая вакцину компания действует строго по международному протоколу. Горелов подчеркнул, что эффективность и безопасность любых препаратов — это два ключевых параметра.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал прививаться всех, включая переболевших. Ученый отметил, что иммунитет не формируется у 20% переболевших, а прививка гарантирует антитела.