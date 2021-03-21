Ученые развеяли мифы об опасности вакцин от ковида

Заразиться коронавирусом после прививки нельзя, так как во всех одобренных вакцинах есть лишь половина гена 2019-nCoV. А все разговоры о бесплодии, которое якобы могут вызвать зарегистрированные препараты, — вбросы. Об этом RT заявили российские ученые.

«В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. Он добавил, что сообщения о том, что вакцина может вызвать бесплодие, — это полная ересь. Скулачев признался, что ему совершенно непонятно, кто эту информацию вбросил и почему ее активно тиражируют.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов развенчал миф о том, что вакцины от коронавируса сделали впопыхах, поэтому они опасны для здоровья. По его словам, любая регистрирующая вакцину компания действует строго по международному протоколу. Горелов подчеркнул, что эффективность и безопасность любых препаратов — это два ключевых параметра.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал прививаться всех, включая переболевших. Ученый отметил, что иммунитет не формируется у 20% переболевших, а прививка гарантирует антитела.