Ученые развеяли миф о пользе умеренного употребления алкоголя

Ученые из Германии заявили, что умеренное употребление алкоголя не снижает риск преждевременной смерти. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал PLOS Medicine.

Ученые провели опрос среди 4028 жителей Германии. Выяснилось, что среди трезвенников большинство отказались от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Именно они часто и становятся причиной ранней смертности. Процент риска у таких людей оказался такой же, как и у тех, кто выпивал в умеренных количествах. При этом у людей, которые не выпивали никогда, риск преждевременной смертности был ниже.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что спиртные напитки и наркотики стоит начать продавать в России только людям с высшем образованием.

Она добавила, что не видит разницы между теми, кто пьет водку и курит траву. Собчак призналась, что бывало сама увлекалась спиртным. При этом она заявила, что не представляет, как можно довести себя до беспамятства. По мнению ведущей, в этой ситуации многое зависит от умственных способностей человека.