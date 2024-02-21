Общество 21 февраля 2024, 03:17 Стало известно, обладатели какой группой крови чаще становятся миллионерами Newsinfo: люди с четвертой группой крови становятся богатыми из-за настойчивости Телеканал «360»

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Ученые выяснили, что обладатели четвертой группы крови имеют больше всех шансов на быстрое достижение богатства. Об этом сообщило издание Newsinfo.

В материале сказано, что люди с четвертой группой отличаются высокой настойчивостью и целеустремленностью, им проще найти мотивацию для достижения поставленных целей. Зачастую они становятся состоятельными в разных областях. При этом только 5% населения обладают такой группой крови.

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Носители третьей группы недалеко ушли от обладателей четвертой. Такие люди — упорные и усердные, ценят заработанные своим трудом вещи. Эти качества помогают им в продвижении по карьерной лестнице и в улучшении финансового положения.

Обладатели первой группы крови хороши в гуманитарных науках, склонны к творческой работе, что приносит им хороший заработок. Также эти люди психологически устойчивы.

Вторая группа крови часто встречается у тех, кто занимается точными науками и отличается хорошими аналитическими способностями. Они становятся педагогами, программистами и учеными.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни. По их данным, носители первой группы меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.