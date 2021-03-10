Ученые рассказали о пользе томатного сока для гипертоников

Ученые из Японии раскрыли пользу томатного сока для гипертоников. Напиток способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний.

Исследования проводились в Токийском медицинском университете, в которых принял участие 481 человек. Об этом сообщило РИА ФАН. Они целый год пили томатный сок без соли и записывали в дневниках любое изменение самочувствия. В конце исследования ученые выяснили, что у большинства участников эксперимента с предгипертонией или гипертонией кровяное давление снизилось на 3%.

Эксперты выяснили, что положительного эффекта можно достигнуть, если употреблять томатный сок без каких либо добавок, так как в соленом напитке находится большое количество натрия.

Английские специалисты согласны с японскими учеными по поводу томатного сока. Он снижает не только кровяное давление, но и уровень плохого холестерина, а также помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо томатного сока, стабилизировать давление помогут свекольный сок, чайный гриб и чай каркаде.