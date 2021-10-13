Ученые рассказали о неизведанных реках и островах на Земле

Главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал про новые открытия географических объектов на планете Земля. По его словам, много неизведанных мест до сих существует в Сибири и Арктике. Об этом сообщило Ura.ru.

«Есть в нашей стране регионы, где десятки и сотни лет не ступала нога человека. У нас редко посещаются 2/3 территории Арктики, мы не знаем, как изменилась ее сухопутная часть, а также, что происходит с природой на восточном побережье Новой Земли, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, в Якутии, в районах вдоль побережья. Я уж не говорю про наши просторы сибирские, особенно северо-восток, там нас ждут невероятные открытия», — объяснил Тишков.

Он отметил, что на Земле постоянно меняются течения, конфигурации берегов, острова, какие-то исчезают, какие-то появляются. География, по его словам, является вечной наукой и все время подлежит изучению.

В среду 13 октября отмечается очередная годовщина выхода Христофора Колумба на побережье Нового Света. Испанский мореплаватель открыл Америку 12 октября 1492 года.