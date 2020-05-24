Ученые рассказали, когда появятся первые данные по вакцине от коронавируса

Первые показатели эффективности вакцины от коронавируса могут появиться не раньше осени. Однако даже тогда вакцина не станет общедоступной — нужно долгое время, чтобы убедиться в ее безопасности.

Об этом в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung am Sonntag рассказал глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли. Он отметил, что организация не знает, какая именно из разрабатываемых сейчас вакцин будет работать и появится ли вообще успешная разработка.

Если нам повезет, осенью у нас будет показатель эффективности (вакцины — прим. ред.). Однако и тогда предстоит пройти долгий путь, прежде чем одобренное действующее вещество станет доступно населению мира в больших количествах Сет Беркли.

Он отметил, что если по какой-то причине запас вакцин будет ограничен, в первую очередь ее должны будут получить медработники. Беркли пояснил, что именно они играют важнейшую роль в лечении и уходе за пациентами с коронавирусной инфекцией. Кроме того, медицинский персонал может не только заразиться коронавирусом, но и стать источником ее массового распространения среди пациентов, у которых не было COVID-19.

Чтобы начать производить вакцину сразу же после ее разработки, нужно соглашение о создании больших производственных мощностей. Беркли отметил, что организация сейчас работает над этим, а также занимается разумным механизмом распределения вакцины, которая может появиться. Он надеется, что ВОЗ даст четкие указания о том, кому именно ее необходимо дать в первую очередь.