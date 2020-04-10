Ученые рассказали, какие коляски опасны для детей
Ученые из Университета Суррея провели исследование и выяснили, какие коляски опасны для детей. Коляски с низкой посадкой подвергают малышей опасному влиянию химикатов. Об этом написал сайт «Naked science».
Исследователи проанализировали два типа одиночных и двойные «двухэтажные» коляски.
«Русская планета» сообщила, что во время прогулки дети в низких колясках вдыхают воздух с повышенной концентрацией загрязняющих веществ. При самой низкой посадке ребенок страдает от вредных веществ сильнее, чем родители. Так как он находится ближе к земле.