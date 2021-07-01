Ученые рассказали, как телесные наказания влияют на поведение ребенка

Ученые выяснили, что поведение детей нельзя скорректировать телесными наказаниями. Они, наоборот, могут привести к вспышкам гнева и озлобленности.

Американские ученst опубликовали результаты исследования в научном журнале Lancet. Они пришли к выводу, что детей, которых физически наказывают за поведение, становятся более агрессивными, у них усиливается антиобщественное поведение.

Всего было проведено 69 исследований на тему телесного наказания. Некоторые показали, что дети, которых пороли за проступки, со временем создавали еще больше проблем. У них наблюдались вспышки гнева, склонность к спорам, вызывающее поведение, озлобленность, мстительность, активное неповиновение и отказ следовать правилам.

Исследователи из Колумбии также выяснили, что маленькие дети, которых наказывали телесно, обладали меньшими когнитивными навыками, чем те, кто не знал такой вид наказания.

Ученые считают, что порку можно заменить альтернативными методами наказаний, например, лишение ребенка игрушек или привилегий.