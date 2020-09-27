Ученые рассказали, как создавали «Арепливир» от коронавируса

После информации об эффективности японского препарата российские ученые сразу начали собственные разработки. Так как у медиков не было ингредиентов зарубежных коллег, вакцину пришлось разрабатывать с нуля. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора по разработке «Арепливира» Елена Маскаева.

«Идея была в том, чтобы действующее вещество фавипиравир, которое использовалось в японском лекарстве, в виде таблетки подействовало на организм в той степени, в которой требовалось. Мы создали полный цикл производства, начиная с молекулы действующего вещества», — рассказала РИА «Новости» Маскаева.

В результате российский препарат признали эффективным. Но эксперт отметила, что на этом исследования не заканчиваются. Ведь коронавирус все еще никуда не делся. Поэтому ученые продолжат дальше разрабатывать другие комбинации препарата.

Препарат «Арепливир» уже можно купить в интернете или в аптеках центральной части России. Однако только после назначения врача. Совсем скоро лекарство поступит в продажу по всей стране. Эксперты советуют применять препарат в первые сутки после появления симптомов коронавирусной инфекции.

«Применение данного препарата позволяет пациенту не попасть в больницу. В больнице лечение один день в зависимости от региона составляется от 25 тысяч рублей и выше», — рассказал главный исполнительный директор ГК «Промомед», в который входит производство препарата, Андрей Младенцев.

По его словам, если у пациента не тяжелое состояние, то вполне может хватить одной упаковки, которая стоит 12 320 рублей. Но в случае внесения препарата в список жизненно необходимых лекарств его стоимость будут компенсировать из системы ОМС.

Сам Младенцев рассказал, что испытал препарат на себе и он помог ему выздороветь.

Ранее Собянин сообщил, что уже более трех тысяч москвичей привились от коронавируса.