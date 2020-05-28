Ученые рассказали, как мозг приводит человека к ожирению

По мнению исследователей, стресс и излишняя строгость к себе способствуют набору лишнего веса. Таким образом постоянный подсчет калорий и жесткие тренировки активизируют в организме «режим выживания».

Ученые посоветовали обращаться за медицинской помощью тем, кто долгое время чувствует себя подавлено. Они обратили внимание на то, что люди с избыточным весом чаще других сталкиваются с депрессивным состоянием и рискуют пострадать от развития тяжелых заболеваний.