Ученые рассказали, как мозг приводит человека к ожирению
Специалисты Нью-Йоркского университета и Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) выяснили, что некоторые уловки мозга не позволяют человеку потерять вес. Например, при стрессе часто возникает желание поесть сладкое. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению исследователей, стресс и излишняя строгость к себе способствуют набору лишнего веса. Таким образом постоянный подсчет калорий и жесткие тренировки активизируют в организме «режим выживания».
Ученые посоветовали обращаться за медицинской помощью тем, кто долгое время чувствует себя подавлено. Они обратили внимание на то, что люди с избыточным весом чаще других сталкиваются с депрессивным состоянием и рискуют пострадать от развития тяжелых заболеваний.