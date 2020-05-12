Ученые рассказали, как долгий сон влияет на стресс

По словам специалистов, у мух и людей схожие закономерности активности и сна. Именно поэтому эксперимент проводился на данном типе насекомых. Ученые поместили две группы мух в разные условия. Первая группа подопытных могла летать и вести привычный ритм жизни, вторая была выведена из зоны комфорта и помещена в условия, при которых летать нельзя.

Те насекомые, чья жизнь «изменилась», часто и подолгу спали. Исследователи выявили, что присутствует явная закономерность в восстановлении организма во время сна и стрессовой адаптации.

Специалисты намерены далее выяснять, помогает ли дополнительный сон восстановлению организма при стрессе.