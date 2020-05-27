Ученые раскрыли секрет крепких отношений

В ходе исследования специалисты выяснили, что люди с разными интересами способны создавать гармоничные и крепкие отношения.

Эксперты полагают, что, если у партнеров отличаются интересы, то они каждый день узнают для себя что-то новое. Это помогает вносить разнообразие в их отношения, написал сайт «Утро.ру». Влюбленные могут поделиться своими увлечениями и научить чему-то друг друга.

«Интересно, что среди распавшихся браков были союзы, образованные людьми с общими интересами и увлечениями. То есть, этот фактор далеко не всегда способствует крепким отношениям. Часто бывает так, что особенности характера одного партнера компенсируются особенностями характера второго, и тогда мы можем говорить о чем-то, что принято называть словосочетанием „противоположности притягиваются“. Впрочем, и такие браки тоже не всегда являются жизнеспособными в длительной перспективе», — поделились авторы исследования.

В исследовании приняли участие порядка 250 пар. К концу эксперимента только 20% союзов распались.

Ученые заметили, что люди с разными характерами также отлично подходят друг другу, так как дополняют своего партнера.