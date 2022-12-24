Общество 24 декабря 2022, 14:57 Ученые РАНХиГС предложили исключить говядину из списка социально значимых продуктов «Царьград»: говядину могут исключить из списка социально значимых продуктов

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Ученые РАНХиГС считают, что говядина и яблоки импортных сортов не должны входить в список социально значимых продуктов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Суть списка таких товаров в том, что, если они дорожают более чем на 10% за два месяца, правительство имеет право ввести на них потолок цен. По идее, это должно позволить людям с низким доходом продолжить покупать их.

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Эксперты предложили исключить из перечня говядину и импортные яблоки, так как, по их данным, это и так достаточно дорогие продукты, которые покупают более состоятельные россияне.

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