Ученые РАН показали, как вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой пять тысяч метров над уровнем моря. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал в своем Telegram-канале видео этого природного явления.

Выброс произошел 24 мая в 08:38. Его зафиксировали не только приборы, но и камера на сейсмической станции «Безымянный грива». Пепловый шлейф направился вглубь полуострова, в северо-западном направлении от вулкана. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредило, что незначительное количество пепла может выпасть в близлежащем селе Майском Усть-Камчатского района в случае изменения направления ветра.

«В настоящее время выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели присвоили Безымянному «оранжевый» код авиационной опасности. Местных жителей предупредили, что вдыхание пепла может вызвать аллергические реакции, поэтому нужно предпринимать меры предосторожности.