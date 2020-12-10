Ученые РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

10 декабря в главном здании Российской академии наук был представлен отчет по итогам Большой норильской экспедиции, а также состоялась презентация научно-исследовательского центра СО РАН «Экология».

В мероприятии приняли участие академики и члены-корреспонденты РАН, а также ученые из академических институтов. Отчет участников Большой Норильский экспедиции (БНЭ) включал в себя результаты исследований по семи основным направлениям: «Геофизика и геохронология», «Многолетнемерзлые грунты», «Гидробиология», «Поверхностные воды», «Почва и растительный покров», «Донные отложения», «Био и зооразнообразие».

Председатель Сибирского отделения академии наук академик Валентин Пармон подчеркнул: «Ключевым значением для Академии наук является то, что мы начинаем возвращаться к выполнению тех функций, для которых создавали РАН. Мы помогаем решать те проблемы, которые стоят перед государством. Одна из главных проблем сейчас — это проблема экологии. Мы впервые за 30 лет сделали комплексную экспедицию, и сейчас все лучше познаем современное состояние нашей страны и ее природы».

В ходе полевых и лабораторных работ было обнаружено, что причиной просадки свайного фундамента мог стать подземный талик, источником которого является озеро, расположенное поблизости.

Директор Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк при подведении итогов БНЭ сообщил, что под ТЭЦ-3 найден участок деградирующей мерзлоты: «В ходе исследования были получены доказательства наличия глубокого межмерзлотного талика либо полного отсутствия многолетнемерзлых пород в районе цистерны номер 5. Кроме того, были выявлены изменения физического свойства грунтов и потеря их устойчивости», — сказал Железняк.

Также участники БНЭ сообщили, что на исследованной территории произошла частичная деградация растительных сообществ, а у отловленных особей, в свою очередь, не выявлено никаких изменений, вызванных разливом топлива.

Ученые утверждают, что состояние наземных экосистем вблизи ТЭЦ-3 по уровню загрязнения и трансформации признано неудовлетворительным. Однако уже на участке от реки Амбарная до истоков Пясины оно улучшается, и в районе Карского моря даже доходит до отметки «отличное». Попадание нефтепродуктов в Северный Ледовитый Океан (и даже в центральную и северную части озера Пясино) практически исключено.

«Получен колоссальный массив данных — 1000 страниц! А за этими страницами стоят миллионы единиц информационного знания», — подчеркнул на встрече Директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, академик Валерий Крюков. «Все эти материалы могут быть оцифрованы, трансформированы в новое знание и использованы в будущем. Нам надо переходить от умения собирать и анализировать данные к генерализации, обобщению и оценке последствий принимаемых решений. Это колоссальная задача, которая имеет общий характер для всей российской Арктики».

Напомним, что Большая норильская экспедиция состояла из двух этапов: полевого и этапа лабораторных исследований. В ходе полевого этапа (июль–сентябрь 2020 года) ученые из 14 институтов СО РАН собрали на Таймыре около 2000 проб воды, почв и растений, а также провели приборные измерения многолетнемерзлых грунтов. Затем исследования переместились в лаборатории академических институтов, где ученые получили точные контуры пятна загрязнения, изучили содержание нефтепродуктов в живых и неживых объектах и отследили изменения в кормовой базе обитателей тундры и в состоянии вечной мерзлоты.

«Большая норильская экспедиция — это начало серьезного сотрудничества компании с корпоративным сектором и начало серьезных исследований в области Арктики», — отметил на презентации отчета Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров. «На выходе из этой работы мы получим правила, как вести хозяйственную деятельность в арктических районах с очень хрупкой экосистемой.

Мы не стали обращаться в Оксфорд или в Кембридж, для того чтобы провести большую исследовательскую работу на Таймыре, а мы обратились в Сибирское отделение Российской академии наук и очень довольны результатом. Поэтому это только начало большого широкомасштабного сотрудничества».

Кроме того, в ходе подведения итогов Большой норильской экспедиции председатель СО РАН Валентин Пармон заявил о создании в Сибирском отделении РАН Научно-исследовательского центра «Экология». Структура не будет получать бюджетное финансирование, и первым заказчиком станет компания «Норникель». Директором центра назначен заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич, руководивший полевым этапом Большой норильской экспедиции.

«Решение индустриальных задач — это не профильная деятельность для НИИ», — объяснил Николай Юркевич. «Исследовательские институты должны готовить научное обоснование, научную основу для создания технологий, а индустрии нужны конкретные решения. И вот миссия центра «Экология» — это формирование некой платформы для повышения эффективности взаимодействия науки с бизнесом. Это должно происходить в формате единого окна, должно быть удобно и выдавать соответствующий результат для обеих сторон».