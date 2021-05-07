Ученые проследят за питанием и тратой калорий оленей в Арктике

Образ жизни оленей в Арктическом регионе изучат ученые из Ямало-Ненецкого автономном округа. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ЯНАО стартовал проект «Тундра глазами оленя». В рамках него исследователи соберут наиболее полную информацию об образе жизни животных на территории Арктического региона.

Ученые будут следить за питанием, передвижением и энергозатратами оленей в течение двух лет. По словам старшего научного сотрудника Арктического научно-исследовательского стационара Александра Соколова, после этого начнется анализ повадок оленей в Арктике. Такое исследование пройдет на Ямале впервые.

В апреле ошейники надели на 13 оленей. Датчики передают информацию о том, сколько энергии животные тратят во время передвижений, добычи пищи и на отдыхе. В одно из устройств вмонтирована камера. Узнать о рационе питания удастся с помощью современной технологии ДНК-метабаркодинга. Она помогает определить, что именно попадает в желудок оленей.