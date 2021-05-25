Ученые при помощи игры выяснили, что мешает людям быть счастливыми

Ученые запустили бесплатное приложение для смартфонов Happiness Project. Пользователи могут попробовать себя в одной из четырех игр и узнать об исследовании человеческого счастья, написал сайт Pravda.Ru.

Отмечается, что каждая из четырех игр акцентирует внимание на том, что, как считают эксперты, важно для достижения счастья. В числе таких факторов неуверенность, размышления о будущем, обучение и предпринимаемые усилия.

Исследования специалистов показало, что большое значение люди придают ожиданиям. Человек испытывает радость не от того, насколько легко он справляется с заданием, а от того, насколько он проходит испытания лучше, чем он думал.

Аналитики обратили внимание, что большие ожидания могут стать настоящей проблемой. Уменьшение надежд увеличивает возможность, что результат станет сюрпризом.

Ранее кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла популярный миф, что сладости не улучшают настроение. При употреблении сахара и сладостей резко возрастают эндорфины — гормоны счастья. После этого у человека появляется прилив сил и желаний.