Ученые предупредили жителей побережья Черного моря о смерчах

По словам специалистов, смерчи будут образовываться из-за слишком высокой температуры. Морская вода прогреется, а насыщенный водяными парами воздух поднимется и столкнется с холодным. Из-за этого образуется смерчь.

«Повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе. Их количество достигает 40 в год», — пояснили в ВНИИ ГОЧС.

Ученые отметили, что в Адлерском районе Сочи находятся шесть метеорологических локаторов. Благодаря ним есть возможность предупреждать горожан о смерчах за 20-40 минут.