Ученые предупредили о сходах поездов с путей в России из-за жары

На территории шести российских регионов поезда могут сойти с рельсов из-за жары. Солнцепек деформировал железнодорожное полотно, поэтому возможны аварии.

«На Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей сохранялась высокая дневная температура свыше 30 градусов и отсутствовали осадки», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)

Из-за сложившейся погодной ситуации возрос риск схода составов с рельс, которые деформировались под воздействием солнечных лучей.

Ранее министерство обороны России поручило специалистам из института проанализировать состояние гражданской защиты и безопасности людей в российских регионах. ВНИИ ГОЧС оценит эффективность мероприятий по защите населения и территорий от ЧС.

По результатам анализа Минобороны сформирует актуальные предложения по ситуации в субъектах и направит их в Минэкономразвития.