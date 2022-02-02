Ученые предсказали пик пятой волны коронавируса в Петербурге

Пик пятой волны пандемии в Санкт-Петербурге придется на 15 февраля. К таким выводам пришли специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, написала газета «Петербургский дневник».

Такое заключение исследователи сделали, проанализировав динамику заболеваемости за прошедшие два года пандемии.

«Пик заболеваемости в Петербурге мы ожидаем 15 февраля, в Москве — декадой позже, 26 февраля, в России в целом — в начале марта», — рассказал руководитель центра Алексей Боровков.