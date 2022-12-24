Общество 24 декабря 2022, 13:59 Ученые предложили снова повысить пенсионный возраст в России «Царьград»: ученые РАНХиГС предложили повысить пенсионный возраст после 2035 года

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Ученые Российской академии народного хозяйства и госслужбы написали статью, в которой заявили о необходимости повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Минимальный стаж для оформления страховой пенсии по старости должен быть повышен с 15 до 30 лет на один год ежегодно с 2030 года», — говорится в тесте материала.

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Также авторы предложения отметили, что пенсионный возраст следует повысить и после 2035 года. При этом они указали на то, что реализовать эту меру будет сложно, так как уже сейчас, по их данным, около 30% мужчин не доживают до пенсии.

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