Ученые показали, как будет выглядеть человек после 25 лет работы на удаленке

Зарубежная платформа по поиску работы представила персонажа Сьюзен. Это девушка в черной футболке и пижамных штанах, стала образом того, кто 25 лет работал дома.

Источник фото: Directlyapply

Малоподвижный образ жизни привел к тому, что у Сьюзен появился лишний вес, опухли ноги, шея стала заметно шире, а также появился второй подбородок. Из-за того, что она постоянно печатает на компьютере, ее суставы болят. Лицо девушки нездорового цвета с морщинами и мешками под глазами.

Кроме этого, постоянное нахождение дома приводит к перееданию, поэтому у Сьюзен такой выпирающий живот и покатые плечи. Девушка изображена с залысинами — это с ней случилось потому, что Сьюзен редко выходит на прогулки. Работая постоянно дома, девушка мало общается с людьми, что сказывается на психологическом здоровье.

Непрерывное сидение за компьютером плохо повлияло и на осанку Сьюзен. Кроме этого, она страдает от сухости глаз. Также уровень стресса у нее всегда находится на максимуме.

За время пандемии на удаленный режим работы перешли почти пять миллионов россиян.