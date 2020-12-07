Ученые: пик пандемии коронавируса в России придется на 21–22 декабря

В Москве и Санкт-Петербурге показатели активных случаев COVID-19 приблизились к максимальным с начала эпидемии значениям. Второго пика, по подсчетам ученых, они достигнут через две недели.

Прогнозную модель составили специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета, сообщила газета «Известия». Если в Москве пик возможен 10–12 декабря, то в Санкт-Петербурге — 16-го. В целом по стране больше всего одновременно болеющих будет 21–22 декабря.

Ученые полагают, что это число составит от 514 до 517 тысяч человек. Показатель находился на отметке в 479,8 тысячи еще накануне, 6 декабря.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров обратил внимание на отсутствие в апреле–мае статистики о динамике нового вируса. Для уже известных человечеству заболеваний она есть.

Новый подход и модель разработали, поскольку уже имевшиеся для прогнозирования динамики эпидемий не подходили. Ее особенность — в использовании информации о динамике распространения коронавируса в странах с более ранним началом эпидемии.

После отладки работы новой модели для России специалисты еженедельно обновляли прогнозы для Санкт-Петербурга и Москвы, получив в итоге указанные данные.