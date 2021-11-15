Ученые озвучили эффективный способ борьбы с прокрастинацией

Побороть прокрастинацию помогает отсутствие дедлайна. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Economic Inquiry.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого пытались выяснить, в каком случае благотворительным организациям удается быстрее собрать необходимые средства. Респондентам предложили пройти онлайн-опрос. После прохождения опроса в фонд организации с их счета направлялась определенная сумма. Всего на прохождение опроса была отведена неделя, месяц или неограниченный срок.

Самые лучшие результаты показал неограниченный срок. При ограничении в один месяц участники эксперимента завершали опрос реже всего. По всей видимости, слишком большой промежуток времени позволял им расслабиться, а потом вовсе забыть про задачу. При этом когда ограничений по времени не было вовсе, участники не испытывали давление из-за сроков и гораздо легче подходили к своему заданию.