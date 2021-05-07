Ученые опубликовали информацию о недавней вулканической активности на Марсе

Эксперты планетологического института США обнародовали исследование, где описаны следы недавней вулканической деятельности на Марсе. Последнее извержение, по новым данным, происходило около 50 тысяч лет назд. Об этом сообщил «Ридус».

Ранее считалось, что большая часть извержений на пленете была между 3 и 4 миллиардами лет назад. Ученым на сегодняшний день не удавалось показать, что Красная планета сейсмически и вулканически активна.

Доказательство помог получить спутник NASА, который нашел свидетельства извержения в месте под названием Равнина Элизий. На юго-востоке территории обнаружили вулкан Apollinaris Mons, ближе к ее центру нашли скопление вулканов поменьше, чей возраст приблизительно 3 миллиона лет.

«Данные спутников показывают, что здесь были потоки лавы, а отложения пепла и горных пород появились тут относительно недавно. Это говорит об ином стиле и другом временном интервале извержения, чем ранее идентифицированные вулканические особенности», — рассказывают авторы исследования.