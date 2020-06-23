Ученые опровергли опасность заражения коронавирусом в открытой воде

Человек не может заразиться 2019-nCoV в реке, озере или море. Вода подвергается летом постоянному воздействию солнечных лучей, которые убивают вирус.

«В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — рассказал ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Собеседник добавил, что новый вирус распространяется воздушно-капельным путем. В открытых водоемах есть шанс подхватить бактерии или паразитов, но не коронавирус.

Лебедев подчеркнул, что в воде могут быть глисты и вирусный гепатит А. Перед купанием необходимо уточнить список с пригодными для купания водоемами в местных органах Роспотребнадзора.

Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал, что когда откроются спортивные учреждения, в бассейн можно ходить смело, не опасаясь заражения коронавирусной инфекцией. Воду там дезинфицируют, но опасность подхватить новый вирус от других пловцов сохраняется. Поэтому в бассейне, как и в любом другом месте скопления людей, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а после плавания нужно принять душ с мылом.