Ученые обнаружили у собак способность считать на уровне двухлетнего ребенка

Ученые проанализировали поведение собак и выяснили, что они разбираются в математике не хуже, чем двухлетний ребенок. Из-за этого собаки обижаются или становятся недовольными, когда им в миску кладут меньше лакомств, чем обычно. Об этом написало издание The Mirror.

Ученые Университета Эмори в Атланте заметили, что понимание числовых величин у собак вызывает ту же мозговую активность, что и у человека в теменной коре. В результате эксперты смогли доказать, что собаки понимают простую арифметику.

В рамках исследования специалисты использовали метод по названием «предпочтительный взгляд». Ранее этот метод использовался для того, чтобы понять, могут ли младенцы считать.

Помимо дворняжек, способность к счету продемонстрировали бордер-колли, спаниели и лабрадоры. Всего эксперимент с кормом проводили с участием 11 собак.

Такие способности, как послушание, адаптация и мотивация у собак показывают, что у них есть интеллект, эквивалентный ребенку двух с половиной лет. И умение считать — еще не все возможности четвероногих, считают эксперты. Также некоторые собаки считают членов семьи при выходе из дома или при возвращении, это можно заметить по их взгляду.

Кинологи ранее объяснили, что стрижка или бритье собаки летом может привести к ожогам и тепловому удару.