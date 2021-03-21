Ученые обнаружили пользу от перерывов на работе

Перерывы на работе оказались полезны — они увеличивают вовлеченность сотрудников в свою деятельность. Такого мнения придерживаются ученые Университета Северной Каролины. Результаты проведенного ими исследования были размещены в Journal of Applied Psychology.

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав поведение двух групп офисных работников: 98 человек из США и 222 человека из Южной Кореи.

Все участники должны были делиться ощущениями по качеству сна и уровню усталости. Ученые намеревались определить уровень влияния плохого сна на частоту перерывов во время работы.

Из результатов исследования следует, что чаще других от работы отвлекались сотрудники, которые испытывали чувство усталости с самого утра. При этом короткие перерывы на отдых помогали снизить уровень усталости и повышали вовлеченность в трудовую деятельность.

Исследователи назвали в качестве одного из преимуществ наличия перерыв то, что сотрудники сами смогут принимать решение о проведении перерыва на отдых, работодатели не смогут контролировать этот процесс.

При этом классические перерывы на обед не являются полноценным отдыхом, уточнило ИА Nation News. Чаще всего в обеденный перерыв работники пользуются смартфонами или компьютером, а это снижает эффективность отдыха. Качественным способом отвлечься является нахождение на свежем воздухе.