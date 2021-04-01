Ученые обнаружили полезные свойства смеха

Ученые по всему миру заявили о положительных свойствах смеха. По результатам многих исследований, оказалось, что улыбка способна снизить уровень депрессии и помочь вывести слизь из бронхов и благотворно повлиять на кровеносную систему.

Результаты исследований опубликовала газета «Известия».

Ученые кафедры медсестер общественного здравоохранения факультета сестринского дела Университета Хаджеттепе из Турции выяснили, что смехотерапия положительно влияет на психическое здоровье пожилых людей, улучшает артериальное давление, уровень кортизола и качество сна.

Южнокорейские ученые из университета Ча выяснили, что групповые сеансы смеха в сочетании с музыкотерапией положительно влияют на женщин с гинекологическими формами рака. В восьминедельном исследовании принимали участие 17 пациентов. Их результаты затем сравнили с 19 онкобольными женщинами, которые не проходили курс смехотерапии.

«Группа смеха продемонстрировала улучшения в отношении стресса и депрессии, а также улучшение эмоционального и функционального благополучия», — указано в статье.

Американский радиолог Девид Фэссэл заявил, что смех может быть лучшей профилактикой коронавируса. Он заявил, что это не стопроцентное средство, но юмор может помочь миру справиться с пандемией