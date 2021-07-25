Ученые объяснили высокую заразность «гамма»-штамма среди привитых от коронавируса

Любой вирус может пробить иммунную систему человека. В том случае, если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то, конечно, ущерб будет сильнее, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она подчеркнула, что никто из ученых никогда не отрицал, что все вакцинированные защищены на 100%. Просто у привитого человека организм либо сможет отразить атаку вируса, либо, если вирус пробьется, то вред от него будет небольшим, сообщил РБК.

По мнению Попович, заявлять о слишкой низкой эффективности вакцины против бразильского штамма как минимум преждевременно, потому что для однозначных выводов собрано слишком мало данных.

Ранее о том, что заразность гамма-мутации коронавируса среди привитых достигает 60% и 75% — среди непривитых, заявили ученые из Франции и Гвианы по итогам обследования группу золотодобычиков в Гвиане.

Попович отметила, что эффективность вакцин, по крайней мере зарубежных, снижает появление новых штаммов.

По словам вирусолога, доктора биологических наук, профессора МГУ Алексея Аграновского, при высокой концентрации вируса их возникновение будет периодически происходить. Изменения случайны, и отбираются те мутации, которые выгодны вирусу — например, это может быть повышенная заразность, как в случае с «гаммой».

Влияет на мутации и уход от вакцинации. Во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом «отбираются» такие варианты, которые могут заражать даже привитых, заключил профессор.