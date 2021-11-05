Ученые объяснили, почему собаки иногда наклоняют голову набок

Ученым из Венгрии удалось выяснить, почему собаки наклоняют голову набок, когда хозяин с ним разговаривает. Результаты исследования появились в журнале Animal Cognition.

Как оказалось, это милая привычка собак указывает на то, что они внимательно слушают хозяин.

В эксперименте приняли участие около 40 собак. Владельцы учили своих питомцев названиям новых игрушек. В частности, ученые проанализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда люди просили питомцев принести определенную игрушку.

Во время эксперимента некоторые собаки, которые лучше запоминают названия игрушек, больше наклоняли голову. Они наклоняли голову в 43% случаев во время выполнения задания. Ученые из университета Этвош Лоранд решили, что наклон головы помогает собакам запоминать и понимать информацию.

«Наклон головы — это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос», — заявили эксперты.

Ранее ветеринары сообщили, что существуют ряд симптомов, указывающих на то, что питомец заразился коронавирусом. Это кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание.