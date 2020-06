Ученые объяснили, почему маски защищают детей хуже, чем взрослых

Стандартные взрослые маски хуже защищают детей от коронавируса. Их эффективность для ребенка снижается на 20%. В России в ближайшее время хотят наладить производство масок уменьшенного размера.

Голландские ученые из National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) усомнились в целесообразности ношения детьми медицинских масок для взрослых, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проведенное исследование.

Такое средство защиты предохраняет от попадания в организм аэрозольных частиц — с ними как раз могут передаваться возбудители вирусных заболеваний. Но если маска надета на ребенка, то в среднем она на 20% менее эффективна.

Российские специалисты объясняют это большей подвижностью детей. Они активно двигаются, при этом маска съезжает, а рот или нос остаются открытыми.

«При этом необходимость ношения масок для детей не меньше, чем для взрослых», — заметила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

Маски уменьшенного размера в России купить можно — есть изделия как отечественного, так и российского производства. Участники рынка заметили, что в целом их очень немного — менее 1%. Их выпуск в стране постепенно наращивают.

Необходимость в детских масках может возникнуть с началом учебного года. Они потребуются, если осенью мир захлестнет вторая волна коронавируса, как прогнозируют медики.