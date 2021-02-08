Ученые назвали возможные сроки снятия всех коронавирусных ограничений
Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев предположил, что в столице запрет на проведение массовых мероприятий могут снять уже к лету. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«При этом частично ограничений нет уже и сейчас — заполняемость залов разрешена на 50%. А полностью снять запрет могут к лету», — допустил специалист.
Внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в регионах УрФО Сергей Токарев заметил, что уровень заболеваемости COVID-19 резко снижается. По его словам, в таких условиях можно отказываться от введенных ограничений.
«Но решение не должно приниматься под московский шаблон, власти каждого субъекта должны ориентироваться на свои показатели и действовать по ситуации», — добавил собеседник информагентства.