Ученые назвали самый страшный фильм ужасов

Участникам эксперимента во время просмотра фильмов измеряли пульс. В эксперимент вошли 50 ужастиков с самым высоким рейтингом.

По результатам исследования самым страшным признали «Синистер» 2012 года. На втором месте оказался «Астрал» 2010 года.

Ранее киновед и историк кино Валерий Фомин объяснил феномен любви к сериалу «Рабыня Изаура» у людей, живших во времена СССР. Впервые на советских экранах картину показали ровно 32 года назад, 16 октября 1988 года.

По словам специалиста, популярность сериала обусловлена нашей близостью к бразильской культуре. Как он считает, граждане получали от просмотра «Изауры» то, чего недоставало в советских реалиях. Киновед напомнил, что лидерами проката в России всегда были индийские, арабские, испанские и латиноамериканские фильмы. В них есть обращение к национальной культуре, традициям и образам.