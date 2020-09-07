Ученые назвали самый несчастливый возраст человека

Специалисты пояснили, что это является результатом биохимических процессов в организме и уровня гормонов. Эксперимент проводился по данным жителей 132 стран. Исследователи просили людей разных возрастов рассказать о том, насколько они довольны жизнью. Самым счастливым периодом был назван возраст 18–20 лет.

У тех кто живет в развитых странах сложности наступают в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца. Исключением стали Россия, Китай и Мексика. Здесь период подавленности приходится на 43 года, пишет сайт «Русская планета».

Отмечается, что такое состояние продолжается до 60 лет. После этого вновь начинаются «годы радости». Люди снова чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

Ранее специализирующийся на тревожных расстройствах психолог Павел Жавнеров объяснил, с чем связано ощущения ускорения жизни. По его словам, на самом деле человек ощущает не скорость течения времени, а количество полученного удовольствия за сутки. Если много работать и не развлекаться, кажется, что день проходит быстро.