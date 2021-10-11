Ученые назвали самых влиятельных российских женщин

Ученые бизнес-школы «Сколково» провели исследование, чтобы выяснить, каких российских руководительниц и предпринимательниц уважают больше всего. Для этого они опросили женщин, занимающих высокие должности, и владелиц бизнеса. Результаты опубликовало РИА «Новости».

Больше всего опрошенные женщины выделяли деятельность таких фигур, как генерального директора Wildberries Татьяны Ковальчук, политика Ирины Хакамады и создательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой.

Всего в исследовании поучаствовали 900 женщин — у каждой из них был свой бизнес, либо они руководили крупной компанией. Вопрос к респондентам был простой: кто из женщин-предпринимателей и лидеров импонирует им больше всего. Опрос провели в прошлом месяце.

Дальше рейтинг оказался таким: четвертое место заняла Валентина Матвиенко, а пятое — глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Еще в первую десятку вошли Наталья Касперская — президент группы InfoWatch, Юлия Соловьева из Google, Екатерина Петелина — экс-глава Visa в России, Ольга Наумова («Пятерочка», «Магнит») и Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ).