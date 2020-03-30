    30 марта 2020, 02:08

    Ученые назвали самую благоприятную температуру для коронавируса

    Кирилл Фролов

    Коронавирус особенно активен при температуре около +4 градусов. В таких условиях он сохраняется 14 суток, затем активность идет на спад, заявили вирусологи из Гонконгского университета. Результаты их исследований опубликованы на сайте medRxiv.
    Ученые назвали самую благоприятную температуру для коронавируса

    Также ученые выяснили, что коронавирус не переносит высоких температур и при +70 становится неактивным в течение пяти минут.

    Кроме того, они уточнили, в течение какого времени вирус сохраняет активность на разных поверхностях. На медицинских масках он живет до семи суток, поэтому маски необходимо менять или тщательно дезинфицировать, говорится в пресс-релизе.

    В течение недели вирус сохраняется также на пластике и нержавеющей стали, до четырех дней — на стекле и банкнотах, до двух — на одежде и обработанных деревянных поверхностях.

    На обычной бумаге и бумажных платках вирус погибает спустя три часа, отмечают вирусологи.

    Коронавирус согласно эксперименту не переносит средств для дезинфекции. Однако в растворе мыла для рук его удалось обнаружить и спустя пять минут.

    Ранее ученые из медицинского центра Пекина выяснили, что после исчезновения симптомов COVID-19 вирус до восьми дней может сохраняться в организме. В это время переболевший коронавирусной инфекцией человек остается заразным.