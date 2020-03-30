Ученые назвали самую благоприятную температуру для коронавируса

Также ученые выяснили, что коронавирус не переносит высоких температур и при +70 становится неактивным в течение пяти минут.

Кроме того, они уточнили, в течение какого времени вирус сохраняет активность на разных поверхностях. На медицинских масках он живет до семи суток, поэтому маски необходимо менять или тщательно дезинфицировать, говорится в пресс-релизе.

В течение недели вирус сохраняется также на пластике и нержавеющей стали, до четырех дней — на стекле и банкнотах, до двух — на одежде и обработанных деревянных поверхностях.

На обычной бумаге и бумажных платках вирус погибает спустя три часа, отмечают вирусологи.

Коронавирус согласно эксперименту не переносит средств для дезинфекции. Однако в растворе мыла для рук его удалось обнаружить и спустя пять минут.

Ранее ученые из медицинского центра Пекина выяснили, что после исчезновения симптомов COVID-19 вирус до восьми дней может сохраняться в организме. В это время переболевший коронавирусной инфекцией человек остается заразным.