Ученые назвали рецепт повышения женской самооценки

Ученые Флориды порекомендовали закомплексованным женщинам реже смотреться в зеркало. Так они могут повысить собственную самооценку, указано в новом исследовании, результаты которого опубликованы в MedicalXpress.

Эксперты выяснили, что у женщин, которые стали реже смотреться в зеркало, было зафиксировано значительное снижение психологических проблем с внешним видом и других симптомов. Как заявила эксперт по вопросам клинической психологии Натали Уилвер, по сравнению с группой, которую не просили изменить свое поведение, у женщин, которые реже подходили к зеркалу, значительно снижалась неудовлетворенность своими лицом и телом. Также у таких женщин уменьшалась депрессия и социальная тревога, а также снижались неадекватные представления о внешности, сообщила «Российская газета».

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Исследователи определили как минимум 14 различных типов поведения дам, связанных с внешностью. В частности, они часто рассматривают в зеркало свою кожу, волосы, части тела. Девушки всех возрастов иногда просят других прокомментировать их внешний вид, при этом они обязательно сравнивают свой внешний вид с другими.

Несмотря на то, что исследование было направлено на женскую аудиторию, ученые предположили, что его итоги актуальны и для мужчин. Просто мужчины редко признаются, что тоже часто и подолгу рассматривают себя в зеркало.