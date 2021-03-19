Ученые назвали причину массовой гибели пеликанов в Дагестане

Причиной массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане назвали столкновение с высоковольтными линиями электропередачи. Версия гибели животных от голода не подтвердилась.

«У погибших особей в пищеводе обнаружено большое количество рыбы», — сообщил Каспийский экоцентр в своем Instagram.

Эксперт добавил, что проблема защиты птиц от неизолированных ЛЭП обсуждается во всем мире. Наиболее остро эта проблема стоит для редких хищных птиц, которые зачастую погибают на столбах ЛЭП.

В комментариях к посту люди высказались за то, чтобы убрать ЛЭП или использовать подземную кабельную прокладку для электросетей в местах обитания таких птиц.

Накануне в Дагестане обнаружили около 40 мертвых птиц. Это кудрявые пеликаны, занесенные в международную Красную книгу.

Считавшаяся вымершей птица найдена на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Орнитолог, нашедший чернобрового болтуна, после встречи помолился и отправился праздновать.