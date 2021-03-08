Ученые назвали новый вид беспозвоночных в честь Греты Тунберг

Ученые выявили новый тип тихоходок и назвали их в честь экоактивистки Греты Тунберг. Речь идет о микроскопических беспозвоночных. Информация об этом появилась на сайте Кристианстадского университета.

Новые виды тихоходок был обнаружен в биосферном заповеднике Кристианстад Ваттенрике. Один из них назвали в честь климатической активистки «за ее смелые попытки открыть глаза мировым лидерам на необходимость бороться с изменением климата».

В Швеции обитает 116 видов тихоходок. Теперь к ним присоединится Xerobiotus gretae.

В 2019 году звание «Человек года» присвоили 16-летней Грете Тунберг. Весной этого года экоактивистка выделила 100 тысяч долларов для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки жизненно важной работы по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения. Представители ЮНИСЕФ уточнили, что направят деньги на поддержку детей, которые пострадали от введенных ограничений из-за коронавируса. Например тем, чьи образовательные учреждения были вынуждены закрыться в этот период