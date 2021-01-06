Ученые назвали два сценария развития ситуации с коронавирусом в России

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что при первом варианте развития событий популяционный иммунитет позволит полностью забыть о проблеме.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — заявил Вознесенский и добавил, что пока нельзя точно сказать, какой из двух вариантов станет реальностью.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что ситуация разрешится в любом случае, но если коронавирус мутирует, то уже никуда не денется и будет циркулировать в мире вместе с другими вирусами. По ее словам, пандемия постепенно начнет отступать уже весной.

Ученые уверены, что переломить ситуацию поможет только масштабная вакцинация, которая уже началась в России во всех регионах. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эпидемическая ситуация в стране стабилизируется, когда у 30% населения будет иммунитет.