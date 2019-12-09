Ученые научились различать фермерскую рыбу от браконьерской

По информации «Царьграда», ученые Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН убеждены, что этот способ сократит количество рыбы ценных пород, которую ловят незаконно.

По новому методу эксперты анализируют специфические биохимические маркеры осетра. Например, состав жирных кислот. Их наличие и соотношение значительно различается у диких и у выращенных в хозяйствах особей.

«В кормах, используемых в рыбохозяйствах для набора массы осетровых, есть особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе или икре. У диких сородичей таких „меток“ мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические маркеры», — уточнила соавтор исследования, доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Анализ рыбы проводят, используя хроматографы с масс-спектрометрическими детекторами. Такая работа длится не более суток. Если специалисты обнаружат у осетра большие дозы олеиновой и линолевой кислот, то рыба легального происхождения. Однако если высок уровень эйкозапентаеновой кислоты и некоторых других жирных кислот, то осетра выловили незаконно.

«В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири», — пояснил руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев.

В настоящее время метод ученых проходит патентную регистрацию. Предполагается, что этот способ поможет государственным центрам стандартизировать качество продукции.