Ученые нашли способ вернуть волосы

Исследователи пришли к выводу, что волосяные фолликулы можно вернуть к жизни, для этого необходимо искусственно вывести их из сжатого состояния.

Ученые уже провели эксперимент на лабораторных мышах. Спустя 15 дней мыши восстановили волосяной покров почти полностью — на 90%. Отмечается, что для этого исследователи обработали пораженную территорию специальными ДС-клетками.

По мнению специалистов, данный метод также отлично будет работать на людях, страдающих от облысения. Они также подчеркнули, что терапия окажется эффективна и в будущем сможет заменить дорогостоящие процедуры по регенерации волос, которые не всегда бывают действенны.