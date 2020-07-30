Ученые нашли способ вернуть волосы
Американские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили микроРНК, отвечающую за восстановление волос. Благодаря этому получилось найти способ, который вернет шевелюру. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Исследователи пришли к выводу, что волосяные фолликулы можно вернуть к жизни, для этого необходимо искусственно вывести их из сжатого состояния.
Ученые уже провели эксперимент на лабораторных мышах. Спустя 15 дней мыши восстановили волосяной покров почти полностью — на 90%. Отмечается, что для этого исследователи обработали пораженную территорию специальными ДС-клетками.
По мнению специалистов, данный метод также отлично будет работать на людях, страдающих от облысения. Они также подчеркнули, что терапия окажется эффективна и в будущем сможет заменить дорогостоящие процедуры по регенерации волос, которые не всегда бывают действенны.