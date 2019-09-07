Ученые нашли неизвестные организмы в Черном море

Таким же методом для исследования острова Лох-Несс для поисков легендарного чудовища пользовались ученые университета Отаго в Новой Зеландии. Но тогда их исследования успехом не увенчались.

В Крыму есть своя легенда о Карадагском змее. Про него писал еще Геродот. По его словам, это было огромное чудовище с большой пастью и лапами, которое плавало быстрее самых скоростных кораблей.

В средние века турецкие моряки докладывали султану о неизвестном «черноморском драконе», который топил корабли в районе массива Карадаг, где есть множество подводных пещер.

Российские ученые сегодня обнаружили в воде следы ДНК неизвестных рептилий, которых невозможно идентифицировать по известным каталогам. При этом эксперты не сомневаются в том, что Карадагского змея точно не существует. Но чьи тогда следы они нашли пока неизвестно.