Общество 26 февраля 2024, 01:56 Ученые нашли генетические отличия у поколения «детей 90-х» В РАН выяснили, что дети 90-х имеют гены, связанные со стрессоустойчивостью Freepik

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Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН выявили генетические отличия, которые присутствуют у поколения, родившегося в 1990-е годы. Подробности раскрыла руководитель группы исследователей, заведующая лабораторией молекулярной генетики Светлана Михайлова в беседе с сайтом mk.ru.

Она отметила, что у этого поколения выявили много генетических вариантов, связанных с устойчивостью к стрессу. Это указывает на то, что эволюционирование человека и изменение его генетики может происходить не только под воздействием окружающей среды, но и социальных особенностей.

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«Два из выявленных генов — DRD4 и COMT — хорошо известны как гены, которые отвечают за метаболизм дофамина. По всей видимости, носители определенных аллелей этих генов лучше приспосабливались к условиям продолжительного стресса», — заявила Михайлова.

Исследователи предположили, что изучение генетических особенностей поколения, родившегося в 90-е, позволит определить, как социальные условия влияют на репродуктивную функцию и желание заводить детей.

Ранее ученые установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Результаты исследования показали, что сознательная изоляция способна снизить показатель тревоги.