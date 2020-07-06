Ученые: коронавирус до Уханя мог находиться в спящем состоянии

По мнению ученых, коронавирусная инфекция находилась в спящем состоянии, а ее пробуждению поспособствовало стечение природных факторов. Специалисты обратили внимание на то, что следы инфекции нашли в сточных водах, которые были собраны в марте 2019 года в Испании. По данным издания, следы коронавируса также обнаружили в образцах из Милана и Турина.