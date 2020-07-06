Ученые: коронавирус до Уханя мог находиться в спящем состоянии
Британские исследователи пришли к выводу, что коронавирус существовал задолго до вспышки инфекции в конце прошлого года в Китае. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на иностранные СМИ.
По мнению ученых, коронавирусная инфекция находилась в спящем состоянии, а ее пробуждению поспособствовало стечение природных факторов. Специалисты обратили внимание на то, что следы инфекции нашли в сточных водах, которые были собраны в марте 2019 года в Испании. По данным издания, следы коронавируса также обнаружили в образцах из Милана и Турина.