Общество 04 декабря 2023, 13:27 Ученые Калифорнийского университета: у жизнерадостных людей реже диагностируется деменция

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Специалисты из Северо-Западного Университета (США) и Калифорнийского университета в Дэвис выяснили, что такие качества личности, как добросовестность, жизнерадостность и инициативность, снижают риски развития деменции. Об этом сообщил сайт alz-journals.

Отмечается, что исследователи проанализировали показатели субъективного благополучия более 44 тысяч человек. Ученые установили, что низкие оценки по положительным чертам были связаны с более высоким риском возникновения деменции.

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Как сообщили «Дни.ру», лучшей профилактикой недуга станет общение с близкими и активный образ жизни.