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    13 августа 2021, 14:25

    Ученые изобрели способ спрогнозировать будущее человека

    Дарья Морозова

    Ученые Московского педагогического университета нашли способ рассчитать будущее человека. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Ученые изобрели способ спрогнозировать будущее человека

    Свой метод они назвали форсайт-сторителлинг. С его помощью можно спрогнозировать и карьерные достижения и личную жизнь.

    Этот способ состоит из комплекса разных мер, которые позволяют рассчитать сценарии, тренды, угрозы и выявить лучший вариант развития событий.

    Сначала человек должен расставить приоритеты, потом нужно рассмотреть возможности и ограничения, а в дальше — определить ценности.

    В конце можно составить примерную картину будущего и оценить ее по двум критериям. Удастся ли человеку при таком варианте найти свое место в обществе, не будет ли он мешать чужим интересам и реально реализовать эти планы в поставленные сроки.

    Свою методику ученые уже используют в работе со студентами, а также научили других сотрудников сферы образования ее применять. По их данным, метод должен оказать полезным при прогнозировании новых профессий и создании новых направлений образования.