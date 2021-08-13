Ученые изобрели способ спрогнозировать будущее человека

Ученые Московского педагогического университета нашли способ рассчитать будущее человека. Об этом сообщило ИА Nation News.

Свой метод они назвали форсайт-сторителлинг. С его помощью можно спрогнозировать и карьерные достижения и личную жизнь.

Этот способ состоит из комплекса разных мер, которые позволяют рассчитать сценарии, тренды, угрозы и выявить лучший вариант развития событий.

Сначала человек должен расставить приоритеты, потом нужно рассмотреть возможности и ограничения, а в дальше — определить ценности.

В конце можно составить примерную картину будущего и оценить ее по двум критериям. Удастся ли человеку при таком варианте найти свое место в обществе, не будет ли он мешать чужим интересам и реально реализовать эти планы в поставленные сроки.

Свою методику ученые уже используют в работе со студентами, а также научили других сотрудников сферы образования ее применять. По их данным, метод должен оказать полезным при прогнозировании новых профессий и создании новых направлений образования.